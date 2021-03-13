Справа ПриватБанку: суд наклав арешт на 3 млн дол. та корпоративні права Яценка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наклала арешт на 3 млн дол. колишнього першого заступника голови правління ПАТ “КБ “Приватбанк” Володимира Яценка та на 1/2 частину часток корпоративних прав, які належать його цивільній дружині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
Так, 12 березня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.02.2021, якою частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, а саме: житлові будинки, земельні ділянки, транспортні засоби колишнього першого заступника голови правління ПАТ “КБ “Приватбанк”.
Цитата
“За наслідками судового засідання суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора, та скасував ухвалу слідчого судді в частині відмови в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на депозитний рахунок, на якому розміщені грошові кошти (3 млн дол — ред.), а також на 1/2 частину часток корпоративних прав, зареєстрованих на особу, з якою підозрюваний проживає однією сім’єю, але не перебуває у шлюбі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у цій частині суд ухвалив накласти арешт на депозитний рахунок, який належить підозрюваному, а також на 1/2 частину часток корпоративних прав у статутних капіталах трьох підприємств, що належать особі, з якою підозрюваний проживає однією сім’єю, але не перебуває у шлюбі.
Доповнення
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави експершому заступнику голови правління ПриватБанку Володимиру Яценку.
Що було раніше
Вищий антикорупційний суд на 60 днів відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 52 млн. 210 тис. грн. експершого заступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка.
Потім за Яценка внесли заставу.
Контекст
Детективи НАБУ 22 лютого повідомили, що в міжнародному аеропорту “Бориспіль” екстрено посадили літак з ексзаступником голови правління ПриватБанку Яценка, коли він намагався втекти.
Йому і ще двом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн.