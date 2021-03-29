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Дело ПриватБанка: НАБУ объявило в розыск экс-главу правления банка Дубилета

Дело ПриватБанка: НАБУ объявило в розыск экс-главу правления банка Дубилета

Киев  •  УНН

 • 17380 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8,2 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"Да, объявили", - сказала в она в ответ на вопрос, объявлено ли экс-главу правления ПриватБанка в розыск.

Дополнение

Детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим главе правления - до национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк".

До этого, 22 февраля, детективы НАБУ сообщили, что в международном аэропорту "Борисполь" экстренно посадили самолет с єкс-замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко, когда он пытался убежать.

Ему и еще двум бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млрд грн. В том эпизоде также фигурировал экс-глава правления банка.

Позже Высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн. Потом за него внесли залог.

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