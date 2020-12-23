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Дело "пленок ОАСК": Вовку и еще трем судьям снова не смогли избрать меры пресечения

Киев • УНН

 • 13131 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и еще трое судей снова не явились на заседание в Высший антикоррупционный суд по рассмотрению ходатайств об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК". Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Дело "пленок ОАСК": Вовку и еще трем судьям снова не смогли избрать меры пресечения

На вопрос, появились ли сегодня на заседании Вовк, его заместители Евгений Аблов, Владимир Келеберда и судья ОАСК Игорь Погрибниченко, Чемерис ответила: "Не появились. Отложено".

Напомним, детективы НАБУ направили генпрокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей председателя ОАСК Павла Вовка и еще трех судей, которые систематически не являются на заседание в ВАКС по рассмотрению ходатайств об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

Как уже сообщал УНН, 17 июля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении голове Окружного административного суда города Киева, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам.

Следствием установлено, что вышеуказанные лица (12 человек) во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

В частности, как отмечается, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

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