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Дело Межигорья: суд вновь отложил рассмотрение апелляции об отказе в заочном аресте Януковича

Дело Межигорья: суд вновь отложил рассмотрение апелляции об отказе в заочном аресте Януковича

Киев  •  УНН

 • 14986 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы сняли с рассмотрения", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что о дате переноса сообщат позже.

Как сообщалось, 19 ноября этого года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда должна была рассмотреть апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции об отказе в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле о присвоении Межигорья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд не будет избирать меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу из-за нарушения условий досудебного расследования по делу о присвоении Межигорья.

Отметим, ГПУ расследовала дело о завладении комплексом зданий дома Межигорье. В рамках этого дела был заочно сообщено о подозрении Януковичу. Позже дело передали в НАБУ и САП.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел "Межигорье" из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

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