Дело Ленура Ислямова: суд в Крыму вызвал пранкера Вована
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В понедельник в подконтрольном России Верховном суде Крыма прошло судебное заседание по делу против владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова. На заседании суд принял решение о принудительном приводе Владимира Кузнецова, известного как пранкер “Вован”. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, передаёт УНН.
“Сегодня в Верховном суде Крыма прошло судебное заседание по делу против Ленура Ислямова... Само дело находится на стадии представления доказательств стороной обвинения. Прокурор уже представил большую часть доказательств, а в ходе сегодняшнего судебного заседания судом был заслушан и удовлетворён ряд ходатайств сторон”, — написал адвокат.
По его словам, сегодня судом было удовлетворено ходатайство защиты о представления для ознакомления вещественных доказательств имеющихся в материалах дела. Речь идёт о 14 компакт-дисках с фото-, аудио- и видео- контентом, которые частично были исследованы в ходе судебного следствия.
“А вот ходатайство прокурора об оглашении показаний свидетелей Малышкина и Кузнецова (т.н. пранкеры „Лексус“ и „Вован“) удовлетворено не было. Защита выступала против оглашения данных показаний, поскольку прокурором не было представлено доказательств невозможности явки указанных свидетелей. В результате, гособвинитель отказался от вызова свидетеля Малышкина для дачи показаний вообще, а в отношении Кузнецова судом было принято определение о его принудительном приводе”, — заявил Полозов.
Он сообщил, что в отношении ещё одного свидетеля обвинения — Ильясова судом ранее было принято решение о его допросе в режиме видеоконференц-связи. Однако документы из суда ещё не поступили в колонию, где содержится свидетель. Поэтому его допрос суд отложил на следующее судебное заседание.
После принятия данных процессуальных решений суд объявил перерыв до 9 ноября.
Как сообщал УНН, неделей ранее в подконтрольном России Кировском районном суде Крыма состоялось закрытое предварительное судебное заседание по делу обвиняемого в участии в “украинском нацбатальоне” Меджита Аблямитова, на котором стало известно, что крымчанину продлили арест, несмотря на то, что ни его защита, ни он сам при этом не присутствовали.