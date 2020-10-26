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Справа Ленура Іслямова: суд у Криму викликав пранкера Вована

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У понеділок в підконтрольному Росії Верховному суді Криму відбулося судове засідання у справі проти власника кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова. На засіданні суд ухвалив рішення про примусовий привід Володимира Кузнєцова, відомого як пранкер "Вован". Про це повідомив в Facebook адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Сьогодні у Верховному суді Криму відбулося судове засідання у справі проти Ленура Іслямова ... Сама справа знаходиться на стадії подання доказів стороною обвинувачення. Прокурор вже представив велику частину доказів, а під час сьогоднішнього судового засідання судом було заслухано і задоволено низку клопотань сторін", - написав адвокат.

За його словами, сьогодні судом було задоволено клопотання захисту про подання для ознайомлення речових доказів, наявних в матеріалах справи. Мова йде про 14 компакт-дисків з фото-, аудіо- і відео- контентом, які частково були досліджені під час судового слідства.

"А ось клопотання прокурора про оголошення свідчень свідків Малишкіна і Кузнєцова (т.зв. пранкери "Лексус" і "Вован") задоволено не було. Захист виступав проти оприлюднення даних свідчень, оскільки прокурором не було надано доказів неможливості явки зазначених свідків. В результаті, держобвинувач відмовився від виклику свідка Малишкіна для дачі свідчень взагалі, а щодо Кузнєцова судом було прийнято ухвалу про його примусовий привід", - заявив Полозов.

Він повідомив, що стосовно ще одного свідка звинувачення - Ільясова судом раніше було прийнято рішення про його допит в режимі відеоконференц-зв'язку. Однак документи з суду ще не надійшли в колонію, де утримується свідок. Тому його допит суд відклав на наступне судове засідання.

Після прийняття даних процесуальних рішень суд оголосив перерву до 9 листопада.

Як повідомляв УНН, тижнем раніше в підконтрольному Росії Кіровському районному суді Криму відбулося закрите попереднє судове засідання у справі обвинуваченого в участі в "українському нацбатальоні" Меджита Аблямітова, на якому стало відомо, що кримчанину продовжили арешт, незважаючи на те, що ні його захист, ні він сам при цьому не були присутні.

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