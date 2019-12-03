Дело экс-депутата парламента АР Крым: объявление решения по апелляции перенесли

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрения апелляционной жалобы стороны защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша, которого приговорили к 12 годам лишения свободы. Причиной послужила неявка двух из трех адвокатов стороны защиты. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Причиной стала неявка двух из трех адвокатов со стороны защиты. Прокуратура АР Крым заявила, что все три адвоката надлежащим образом уведомлены о судебном заседании, но продолжение заседания без присутствия всех адвокатов нарушало бы право на защиту обвиняемого", - написала Диденко.

Также в пресс-службе Киевского апелляционного суда сообщили, что объявление решения по апелляции запланировано на 16 января 2020 года.

Напомним, Киевский апелляционный суд в понедельник, 2 декабря, должен был объявить решение по апелляции защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.

Как сообщалось, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.

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