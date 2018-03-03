Наблюдатели: в сирийской Восточной Гуте погибли более 630 гражданских

"Поддерживаемые Россией правительственные войска 18 февраля начали наступление на регион, нанося удары по нему с воздуха, убив более 630 мирных жителей", - говорится в сообщении.

Силы сирийского режима с четверга продвинулись вперед в Восточной Гуте, заняв территорию на юго-востоке анклава, а также другую и две военные базы на юге от главной группы оппозиции "Джейш аль-Ислам".

"Силы режима и их союзники активизировали свои атаки на позиции повстанцев за последние 48 часов", - сказал глава центра Рами Абдель Рахман.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии. В ООН сообщили, что в Сирии с момента принятия резолюции ни дня не прекращался огонь.