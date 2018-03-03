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Спостерігачі: у сирійській Східній Гуті загинули понад 630 цивільних

Спостерігачі: у сирійській Східній Гуті загинули понад 630 цивільних

Київ • УНН

 • 13375 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Понад 630 цивільних осіб були вбиті за час з початку наступу сирійських сил у районі Східної Гути 18 лютого. Про це в суботу повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на AFP.

"Підтримувані Росією урядові війська 18 лютого почали наступ на регіон, завдаючи ударів по ньому з повітря, убивши понад 630 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Сили сирійського режиму з четверга просунулися вперед у Східній Гуті, зайнявши територію на південному сході анклаву, а також іншу і дві військові бази на півдні від головної групи опозиції "Джейш аль-Іслам".

"Сили режиму і їх союзники активізували свої атаки на позиції повстанців за останні 48 годин", - сказав очільник центру Рамі Абдель Рахман.

Нагадаємо, 24 лютого Рада безпеки ООН проголосувала за перемир'я в Сирії В ООН повідомили, що в Сирії з моменту прийняття резолюції ні дня не припинявся вогонь.

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