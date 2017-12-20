Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы на расстоянии менее 600 метров от своей базы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали взрывы на расстоянии менее 600 метров от своей базы в Попасной. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.
"18 декабря, около 19:15, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине подконтрольного правительству г.Попасна (69 км к западу от Луганска), наблюдатели услышали 5 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 500-600 м на северо-восток, а затем еще 3 взрыва, оценены как выстрелы по вооружению неустановленного типа на расстоянии в пределах 1,5 км к юго-западу", - говорится в сообщении.
Сотрудники СММ в составе пяти наблюдателей, одного фельдшера и одного переводчика спрятались в укрытии и сообщили об обстреле офицеров Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК. Офицер Вооруженных сил Российской Федерации сказал сотрудникам миссии обращаться непосредственно к членам вооруженных формирований.
Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.