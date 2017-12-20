Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы на расстоянии менее 600 метров от своей базы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 80504 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 94791 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 97217 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111626 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101736 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105174 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112146 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117155 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122960 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134585 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы на расстоянии менее 600 метров от своей базы

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали взрывы на расстоянии менее 600 метров от своей базы

Киев  •  УНН

 • 9638 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали взрывы на расстоянии менее 600 метров от своей базы в Попасной. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.

"18 декабря, около 19:15, находясь на передовой патрульной базе СММ, расположенной на северной окраине подконтрольного правительству г.Попасна (69 км к западу от Луганска), наблюдатели услышали 5 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 500-600 м на северо-восток, а затем еще 3 взрыва, оценены как выстрелы по вооружению неустановленного типа на расстоянии в пределах 1,5 км к юго-западу", - говорится в сообщении.

Сотрудники СММ в составе пяти наблюдателей, одного фельдшера и одного переводчика спрятались в укрытии и сообщили об обстреле офицеров Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации при СЦКК. Офицер Вооруженных сил Российской Федерации сказал сотрудникам миссии обращаться непосредственно к членам вооруженных формирований.

Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

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