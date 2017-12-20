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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували вибухи на відстані менше 600 метрів від своєї бази

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували вибухи на відстані менше 600 метрів від своєї бази

Київ • УНН

 • 9640 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували вибухи на відстані менше 600 метрів від своєї бази у Попасній. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ, передає УНН.

"18 грудня, близько 19:15, перебуваючи на передовій патрульній базі СММ, розташованій на північній околиці підконтрольного урядові м.Попасна (69 км на захід від Луганська), спостерігачі почули 5 вибухів невизначеного походження на відстані 500–600 м на північний схід, а затим ще 3 вибухи, оцінені як постріли з озброєння невстановленого типу на відстані в межах 1,5 км на південний захід", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СММ у складі п’яти спостерігачів, одного фельдшера та одного перекладача заховалися в укритті та повідомили про обстріл офіцерів Збройних сил України і Збройних сил Російської Федерації при СЦКК. Офіцер Збройних сил Російської Федерації сказав співробітникам місії звертатися безпосередньо до членів збройних формувань.

Як повідомляв УНН, російська сторона відкликала своїх представників зі СЦКК 19 грудня.

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