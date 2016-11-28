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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт

Киев • УНН

 • 7061 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт

"Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе около 500 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта было зарегистрировано более 300 взрывов, а в районах к северо-востоку и востоку от г. Мариуполь (102 км к югу от Донецка) - более 170 взрывов ", - говорится в сообщении.

Патруль миссии опять не смог добраться до некоторых точек назначения из-за отсутствия гарантий безопасности и наличие мин.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в зоне проведения АТО на прошлой неделе зафиксировала 414 взрывов вызванных огнем из различного вооружения .

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