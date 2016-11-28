Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 300 взрывов в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт

"Миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе около 500 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом. В районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта было зарегистрировано более 300 взрывов, а в районах к северо-востоку и востоку от г. Мариуполь (102 км к югу от Донецка) - более 170 взрывов ", - говорится в сообщении.

Патруль миссии опять не смог добраться до некоторых точек назначения из-за отсутствия гарантий безопасности и наличие мин.

Как сообщал УНН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в зоне проведения АТО на прошлой неделе зафиксировала 414 взрывов вызванных огнем из различного вооружения .