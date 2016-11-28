Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 300 вибухів у трикутнику Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт

"Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, у тому числі близько 500 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. У районі Авдіївки–Ясинуватої–Донецького аеропорту було зареєстровано понад 300 вибухів, а в районах на північний схід і схід від м. Маріуполь (102 км на південь від Донецька) — більш ніж 170 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Патруль місії знову не зміг дістатись деяких точок призначення через відсутність гарантій безпеки і наявність мін.

Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в зоні проведення АТО минулого тижня зафіксувала 414 вибухів спричинених вогнем з різного озброєння.