Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 300 вибухів у трикутнику Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 300 вибухів в трикутнику Авдіївка–Ясинувата–Донецький аеропорт. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
"Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, у тому числі близько 500 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. У районі Авдіївки–Ясинуватої–Донецького аеропорту було зареєстровано понад 300 вибухів, а в районах на північний схід і схід від м. Маріуполь (102 км на південь від Донецька) — більш ніж 170 вибухів", - йдеться у повідомленні.
Патруль місії знову не зміг дістатись деяких точок призначення через відсутність гарантій безпеки і наявність мін.
Як повідомляв УНН, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в зоні проведення АТО минулого тижня зафіксувала 414 вибухів спричинених вогнем з різного озброєння.