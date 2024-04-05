Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  55126 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  86927 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  98507 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  83919 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  123759 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  116796 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  118492 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  111110 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  100941 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  91563 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

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Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

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Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

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Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

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Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

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Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
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В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

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Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

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"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  211139 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  286544 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  289698 просмотра

Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Одесская область - новая пилотная область швейцарско-украинского проекта UCOR.

Экономика •   •  4406 просмотра
Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

По данным Движения ЧЕСТНО, по меньшей мере 54 депутата Верховной Рады подозреваются в совершении уголовных преступлений, преимущественно в коррупции и государственной измене.

политика •   •  5839 просмотра
Более 50 нардепов имеют подозрения в уголовных преступлениях - ЧЕСТНО

Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Иван Федоров, председатель Запорожской областной военной администрации, объявил о кадровых чистках в Запорожском областном совете, чтобы сэкономить до 18 миллионов гривен ежегодно, что позволит закупить более 1000 беспилотников для обороны.

Война •   •  8232 просмотра
Позволит приобрести более 1000 дронов: Иван Федоров анонсировал кадровые увольнения в Запорожском облсовете, полномочия которого исполняет ОВА

Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Украина имеет системы противовоздушной обороны, способные сбивать иранские баллистические ракеты типа "Фатех-110" и "Золфагар" с дальностью полета 300 и 600 км соответственно, но нуждается в большем количестве таких систем, чтобы противостоять большому количеству ракет.

Война •   •  10493 просмотра
Если рф начнет покупать иранские баллистические ракеты - в ВС ВСУ рассказали, насколько готовы им противодействовать

Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Спрос на рабочую силу продолжает расти, тогда как предложение остается ограниченным из-за миграции, что приводит к дефициту кадров и росту заработной платы, а доходы домохозяйств поддерживаются бюджетными трансфертами, индексацией пенсий и повышением минимальной заработной платы.

Общество •   •  9075 просмотра
Рынок труда продолжает испытывать дефицит работников: НБУ назвал причины и последствия

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Чрезмерное количество 135 различных налоговых взысканий в Украине побуждает предпринимателей работать в теневой экономике, которая, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, составляет около 50% украинской экономики.

Экономика •   •  55126 просмотра
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Трое детей были госпитализированы в Киеве после употребления шоколада, содержащего наркотики, такие как каннабис и псилоцибин, с такими симптомами, как нарушение сознания, галлюцинации и рвота.

Киев •   •  12005 просмотра
В столичную больницу госпитализировали троих детей, которые наелись шоколада с наркотическими веществами

Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Завтра ночью без осадков, днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы, в понедельник без осадков, температура ночью 3-9° тепла, днем 13-22°.

Общество •   •  10327 просмотра
Апрельские грозы на выходных: синоптики дали прогноз

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

У "Государственного оператора тыла" есть 100 дней, чтобы доказать эффективность новых контрактов на поставку продовольствия для Вооруженных Сил. Эксперты советуют дождаться обратной связи от солдат, прежде чем делать выводы.

Общество •   •  81027 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС

Новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегру поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, отбросив предыдущие колебания.

политика •   •  11308 просмотра
"Теперь нет никакой двусмысленности": новый глава МИД Португалии заявил, что Лиссабон поддерживает вступление Украины в ЕС