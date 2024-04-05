Сплоченность и региональное развитие: Одесская область - новый пилотный регион швейцарско-украинского проекта UCOR

Одесская область стала официально новой пилотной областью швейцарско-украинского проекта UCOR "Сплоченность и региональное развитие Украины". Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

Детали

Там уточнили, что право стать регионом-партнером завоевали Агентство регионального развития Одесской области вместе с другими кандидатами.

"Это усилит экономическую способность Одесской области и обеспечит поддержку иностранных партнеров", - убеждены в облгосадминистрации.

Также информируется, что представители облгосадминистрации провели заседание наблюдательного совета Агентства регионального развития. И определили ключевые приоритеты на будущий год, в частности утверждение плана деятельности, идентификацию проблем, препятствующих эффективному функционированию, и обсудили предложения по их решению.

"Одним из наших партнеров в воплощении планов по улучшению нашего региона может стать Агентство, совместно работая над проектами, которые создают больше возможностей и удобств для громад", - отметил заместитель председателя ОГА Сергей Крапива в ходе заседания.

Ключевой целью Агентства регионального развития Одесской области является создание прочного фундамента для стабильного социально-экономического развития громад