Сотрудники ГПУ задержали на взятке мелитопольских прокуроров

Заместитель руководителя Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области вместе с прокурором требовали от лица, в отношении которого расследовалось уголовное производство, взятку в сумме 1,5 тыс. Долларов США за непривлечение ее к уголовной ответственности и дальнейшее закрытие уголовного производства.

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Генеральной инспекцией ГПУ вместе с сотрудниками Управления защиты экономики в Запорожской области задержали мелитопольских правоохранителей после получения ими неправомерной выгоды в размере 1,5 тыс. долларов США.

Прокуроров задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.