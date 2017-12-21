Сотрудники ГПУ задержали на взятке мелитопольских прокуроров
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 21 декабря. УНН. Генпрокуратурой задержан заместитель руководителя и прокурора местной прокуратры Запорожской области по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 1,5 тыс. долларов США. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины, передает УНН.
Заместитель руководителя Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области вместе с прокурором требовали от лица, в отношении которого расследовалось уголовное производство, взятку в сумме 1,5 тыс. Долларов США за непривлечение ее к уголовной ответственности и дальнейшее закрытие уголовного производства.
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Генеральной инспекцией ГПУ вместе с сотрудниками Управления защиты экономики в Запорожской области задержали мелитопольских правоохранителей после получения ими неправомерной выгоды в размере 1,5 тыс. долларов США.
Прокуроров задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.
Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.