Співробітники ГПУ затримали на хабарі мелітопольських прокурорів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Генпрокуратурою затримано заступника керівника та прокурора місцевої прокуратри Запорізької області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис доларів США. Про це повідомили у Генпрокуратурі України, передає УНН.
Заступник керівника Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області разом з прокурором вимагали від особи, відносно якої розслідувалося кримінальне провадження, хабар в сумі 1,5 тис. доларів США за не притягнення її до кримінальної відповідальності та подальше закриття кримінального провадження.
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Генеральною інспекцією ГПУ разом з співробітниками Управління захисту економіки в Запорізькій області було затримано мелітопольських правоохоронців після отримання ними неправомірної вигоди в розмірі 1,5 тис. доларів США.
Прокурорів затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування триває.