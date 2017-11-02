Сотрудник укрбюро Интерпола похитил человека в Киеве

Так, следователями прокуратуры города Киева сообщено о подозрении сотруднику Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г.Киеве и его сообщнику, которые незаконно лишили свободы киевлянина и открыто похитили у него денежные средства.

"В марте 2017 по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно с применением насилия, злоумышленники незаконно лишили свободы местного жителя. Молодые применили к мужчине наручники и для того, чтобы человек не оказывал сопротивление, начали наносить ему удары в область лица и живота. После чего на автомобиле потерпевшего преступники вывезли мужчину в лес, где с применением психологического и физического насилия заставили отдать им средства, принадлежащие потерпевшему", - говорится в сообщении.

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Установлено, что под давлением, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс. гривен. Еще 24 тыс. гривен преступники сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места совершения преступления.

Нападающими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г.Киеве и его 28-летний сообщник.

Злоумышленникам сообщено о подозрении 1 ноября 2017 по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Подозреваемые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях в полном объеме.

Сейчас одному из подозреваемых Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении второго соучастника продолжается.