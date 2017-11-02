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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106243 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108847 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107336 просмотра

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Сотрудник укрбюро Интерпола похитил человека в Киеве

Сотрудник укрбюро Интерпола похитил человека в Киеве

Киев  •  УНН

 • 14725 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Прокуратура разоблачила группу лиц, возглавляемую сотрудником Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г.Киеве, которые похитили человека в Киеве и отобрали его средства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Так, следователями прокуратуры города Киева сообщено о подозрении сотруднику Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г.Киеве и его сообщнику, которые незаконно лишили свободы киевлянина и открыто похитили у него денежные средства.

"В марте 2017 по предварительному сговору группой лиц, действуя умышленно с применением насилия, злоумышленники незаконно лишили свободы местного жителя. Молодые применили к мужчине наручники и для того, чтобы человек не оказывал сопротивление, начали наносить ему удары в область лица и живота. После чего на автомобиле потерпевшего преступники вывезли мужчину в лес, где с применением психологического и физического насилия заставили отдать им средства, принадлежащие потерпевшему", - говорится в сообщении.

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Установлено, что под давлением, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс. гривен. Еще 24 тыс. гривен преступники сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места совершения преступления.

Нападающими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола ГУ ЧП в г.Киеве и его 28-летний сообщник.

Злоумышленникам сообщено о подозрении 1 ноября 2017 по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Подозреваемые признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях в полном объеме.

Сейчас одному из подозреваемых Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в отношении второго соучастника продолжается.

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