Співробітник укрбюро Інтерполу викрав людину в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прокуратура викрила групу осіб, очолювану співробітником Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у м. Києві, які викрали людину в Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Так, слідчими прокуратури міста Києва повідомлено про підозру співробітнику Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у м. Києві та його спільнику, які незаконно позбавили волі киянина та відкрито викрали у нього грошові кошти.
"У березні 2017 року за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно із застосуванням насильства, зловмисники незаконно позбавили волі місцевого жителя. Молодики застосували до чоловіка кайданки та для того, щоб чоловік не чинив спротив, почали наносити йому удари в область обличчя та живота. Після чого на автомобілі потерпілого злочинці вивезли чоловіка в ліс, де із застосуванням психологічного і фізичного насильства змусили віддати їм кошти, що належать потерпілому," - йдеться в повідомленні.
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Встановлено, що під тиском, чоловік погодився віддати зловмисникам 85 тис. гривень. Ще 24 тис. гривень злочинці зняли з банківських карток потерпілого. Після чого зникли з місця вчинення злочину.
Нападниками виявилися 26-річний співробітник Укрбюро Інтерполу та Європолу ГУ НП у м. Києві та його 28-річний спільник.
Зловмисникам повідомлено про підозру 1 листопада 2017 року за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України.
Підозрювані визнали свою вину в інкримінованих їм злочинах в повному обсязі.
Наразі одному з підозрюваних Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відносно другого співучасника триває.