Спикер Палаты представителей Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена
Киев • УНН
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон надеется, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину, выразив свой оптимизм во время визита в Сарасоту, штат Флорида, где он встретился с американскими бизнесменами украинского происхождения.
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США и Конгресса будет продолжена. Об этом американский политик заявил в ходе рабочей поездки в Сарасоту, штат Флорида, передает УНН.
Выражаю надежду, что поддержка Украины будет продолжена и в дальнейшем. Я думаю, что все это (голосование в Конгрессе по поддержке Украины - ред.) произойдет в ближайшие дни. Я настроен уверенно и оптимистично, что мы сможем преодолеть этот барьер
Во встрече со спикером Джонсоном по приглашению заместителя председателя Бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Верна Бьюкенена также приняли участие американские бизнесмены украинского происхождения - президент компании Vorex LLC Федор Закусило и управляющий директор Vorex LLC Александр Грицай.
"Украина остается в центре мирового внимания. Сегодня важно, чтобы бизнес-климат в Украине обеспечивал развитие экономики и дальнейшее восстановление страны. Мы видим большие перспективы относительно будущего Украины и нам приятно, что такие же настроения царят в истеблишменте США", - заявил по результатам встречи Федор Закусило.
Напомним, в ближайшее время в Конгрессе США будут рассматривать пакеты поддержки для Украины и Израиля.
Спикер Палаты представителей Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон надеется, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину, выразив свой оптимизм во время визита в Сарасоту, штат Флорида, где он встретился с американскими бизнесменами украинского происхождения.
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