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Спикер Палаты представителей Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 19:07  •  15488 просмотра

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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон надеется, что Конгресс США продолжит поддерживать Украину, выразив свой оптимизм во время визита в Сарасоту, штат Флорида, где он встретился с американскими бизнесменами украинского происхождения.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны США и Конгресса будет продолжена. Об этом американский политик заявил в ходе рабочей поездки в Сарасоту, штат Флорида, передает УНН.

Выражаю надежду, что поддержка Украины будет продолжена и в дальнейшем. Я думаю, что все это (голосование в Конгрессе по поддержке Украины - ред.) произойдет в ближайшие дни. Я настроен уверенно и оптимистично, что мы сможем преодолеть этот барьер 

- заявил Майк Джонсон в Сарасоте.

Во встрече со спикером Джонсоном по приглашению заместителя председателя Бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США Верна Бьюкенена также приняли участие американские бизнесмены украинского происхождения - президент компании Vorex LLC Федор Закусило и управляющий директор Vorex LLC Александр Грицай.

"Украина остается в центре мирового внимания. Сегодня важно, чтобы бизнес-климат в Украине обеспечивал развитие экономики и дальнейшее восстановление страны. Мы видим большие перспективы относительно будущего Украины и нам приятно, что такие же настроения царят в истеблишменте США", - заявил по результатам встречи Федор Закусило.

Напомним, в ближайшее время в Конгрессе США будут рассматривать пакеты поддержки для Украины и Израиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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Speaker of the House Johnson expressed hope that the U.S. Congress will continue to support Ukraine
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Спикер Палаты представителей Джонсон выразил надежду, что поддержка Украины со стороны Конгресса США будет продолжена

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