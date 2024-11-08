Спикер ОТГ «Северск» ответил, начала ли рф новую волну наступления на Курщине

Наступательные штурмовые действия со стороны врага в курской области не прекращались. На некоторых направлениях россияне увеличивают штурмовые действия или уменьшают. Сейчас они накопили свои силы и снова делают попытки совершать штурмы.

Об этом заявил спикер ОТГ «Северск» Вадим Мисник в эфире телемарафона, передает УНН.

Мысык прокомментировал информацию DeepState о том, что враг начал новую волну наступательных действий на Курщине.

На самом деле наступательные штурмовые действия со стороны врага не прекращались. Интенсивность обстрелов высокая и враг кроме этого пытается концентрировать живую силу и технику. Внутренняя именно транспортная инфраструктура дает такую им возможность

По его словам, враг применяет такую же тактику, как на Донбассе. Россияне в ноль выносят свои населенные пункты, бьют по своему населению, по домам своих людей, а потом осуществляют мясные штурмы.

На некоторых направлениях они увеличивают штурмовые действия или уменьшают. Сейчас они накопили свои силы и опять же делают попытки. Они так начинают постоянно делать, когда мы выбиваем их технику, они продолжают штурмовые действия малыми группами пехоты. Тогда мы беспилотниками и FPV-дронами добиваем их. Но они не прекращают. Силы обороны контролируют ситуацию, держат свои позиции. Мы держим инициативу