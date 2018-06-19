Спецкомиссия расследует инцидент с пассажирским самолетом в Жулянах - Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Специальная комиссия осуществляет расследование по факту выкатывания самолета компании "Браво" при приземлении за взлетную полосу аэропорта "Киев". Об этом сказал в интервью "5 каналу" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН.
"Сейчас расследование продолжается. Комиссия специальная создана, потому что это серьезный инцидент. Компании "Браво" мы уже неоднократно обращали акцентировали на необходимости кардинального обновления их флота. И это объективная реальность", - подчеркнул министр.
Напомним, вечером 14 июня в аэропорту "Киев" пассажирский самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.