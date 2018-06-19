Спецкомиссия расследует инцидент с пассажирским самолетом в Жулянах - Омелян

"Сейчас расследование продолжается. Комиссия специальная создана, потому что это серьезный инцидент. Компании "Браво" мы уже неоднократно обращали акцентировали на необходимости кардинального обновления их флота. И это объективная реальность", - подчеркнул министр.

Напомним, вечером 14 июня в аэропорту "Киев" пассажирский самолет при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.