Спецкомісія розслідує інцидент із пасажирським літаком у Жулянах - Омелян

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Спеціальна комісія здійснює розслідування за фактом викочування літака компанії “Браво” при приземлення за злітну смугу аеропорту “Київ”. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю “5 каналу” міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

“Зараз розслідування триває. Комісія спеціальна створена, бо це серйозний інцидент. Компанії „Браво“ ми вже неодноразово звертали увагу щодо необхідності кардинального оновлення їхнього флоту. І це об’єктивна реальність”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, ввечері 14 червня в аеропорту “Київ” пасажирський літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.

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