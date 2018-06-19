Спецкомісія розслідує інцидент із пасажирським літаком у Жулянах - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Спеціальна комісія здійснює розслідування за фактом викочування літака компанії “Браво” при приземлення за злітну смугу аеропорту “Київ”. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю “5 каналу” міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
“Зараз розслідування триває. Комісія спеціальна створена, бо це серйозний інцидент. Компанії „Браво“ ми вже неодноразово звертали увагу щодо необхідності кардинального оновлення їхнього флоту. І це об’єктивна реальність”, — наголосив міністр.
Нагадаємо, ввечері 14 червня в аеропорту “Київ” пасажирський літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.