Спецкомісія розслідує інцидент із пасажирським літаком у Жулянах - Омелян

“Зараз розслідування триває. Комісія спеціальна створена, бо це серйозний інцидент. Компанії „Браво“ ми вже неодноразово звертали увагу щодо необхідності кардинального оновлення їхнього флоту. І це об’єктивна реальність”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, ввечері 14 червня в аеропорту “Київ” пасажирський літак при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу.