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Жара в Испании: страна готовится к аномально высоким температурам весной

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Испания уже весной готовится встречать аномально высокую температуру воздуха. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Испания готовится к недельной температуре до 40°C, которая, по прогнозам, побьет все рекорды в апреле. 

Причиной прогнозируемых температур является "постепенное поступление очень теплой и сухой воздушной массы из Африки в сочетании с атмосферной стабильностью (то есть неизменной погодой)". Ожидается, что ртутный столбик поднимется до 38-40 градусов по Цельсию в южной части долины Гвадалквивир, которая включает город Кордова. Это будет самым высоким показателем в апреле с тех пор, как испанские метеорологи в 1961 году начали фиксировать и хранить официальные данные. 

Как отмечается, метеорологи уже начали предупреждать о риске лесных пожаров в Испании. Правительство центрального региона Мадрида в понедельник объявило о плане действий, который позволяет школам адаптировать свои расписания в соответствии с пиковыми температурами и обеспечить кондиционирование воздуха в медицинских центрах. Также, многочисленные бассейны Мадрида откроются на месяц раньше, чем обычно.

В столичном метрополитене также планируют усилить кондиционирование воздуха и сделать поезда более частыми, чтобы избежать большого скопления людей.

Напомним

Прошлое лето в Европе было самым теплым за всю историю наблюдений.

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