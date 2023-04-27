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Спека в Іспанії: країна готується до аномально високих температур навесні

Спека в Іспанії: країна готується до аномально високих температур навесні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Іспанія вже навесні готується зустрічати аномально високу температуру повітря. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Іспанія готується до тижневої температури до 40°C , яка, за прогнозами, поб’є всі рекорди в квітні. 

Причиною прогнозованих температур є "поступове надходження дуже теплої та сухої повітряної маси з Африки в поєднанні з атмосферною стабільністю (тобто незмінною погодою)". Очікується, що ртутний стовпчик підніметься до 38-40 градусів за Цельсієм у південній частині долини Гвадалквівір, яка включає місто Кордова. Це було б найвищим показником у квітні з тих пір, як іспанські метеорологи в 1961 році почали фіксувати та зберігати офіційні дані. 

Як зазначається, метеорологи вже почали попереджати про ризик лісових пожеж в Іспанії. Уряд центрального регіону Мадрида в понеділок оголосив про план дій, який дозволяє школам адаптувати свої розклади відповідно до пікових температур і забезпечити кондиціонування повітря в медичних центрах. Також, численні басейни Мадрида відкриються на місяць раніше, ніж зазвичай.

У столичному метрополітені також планують посилити кондиціонування повітря та зробити потяги більш частими, щоб уникнути великого скупчення людей.

Нагадаємо

Минуле літо в Європі було найтеплішим за всю історію спостережень.

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