Спасательные группы Одесской области освободили уже почти 2 тысячи человек из снежных ловушек - Кипер

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
  •  68275 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  69704 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
  •  107923 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  105071 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  110579 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Эксклюзив
В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  111396 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

Эксклюзив
Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  119805 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  277939 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  393884 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193402 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  399273 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207383 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212804 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  30235 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Эксклюзив
Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  59693 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  393884 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  399273 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  342733 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  324285 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  323121 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
spasatelnie-gruppi-odesskoi-oblasti-osvobodili-uzhe-pochti-2-tisyachi-chelovek-iz-snezhnikh-lovushek-kiper

Спасательные группы Одесской области освободили уже почти 2 тысячи человек из снежных ловушек - Кипер

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 16:39  •  17535 просмотра

Read in English

Спасательные команды в Одессе эвакуировали 1 927 человек, в том числе 138 детей, и отбуксировали 538 автомобилей в условиях снежных бурь, а также продолжают расчищать дороги и восстанавливать работу служб. Ситуация осложняется отсутствием надлежащего доступа к КПВВ "Рени" и перебоями с отоплением из-за аварии на котельной.

Ситуация улучшается, в частности из-за стабилизации погодных условий и меньшего количества отчаянных людей, решивших противоречить стихии и во что бы то ни стало отправляться в путь. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуировано 1927 человек, из них 138 детей. Отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорых

- сказал он.

Детали

Кипер добавил, что для расчистки дорог привлечено 218 единиц техники ГСЧС и более 800 рабочих.

Сейчас, по его словам, в снежных заносах остаются около 150 авто и 300 человек.

"Делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить все спасательные операции. Оставайтесь в безопасности, без необходимости не выходите из дома, дайте возможность спасателям, полицейским, энергетикам, коммунальщикам завершить работу", - подчеркнул Кипер.

Он подчеркнул, что до сих пор нет полноценного проезда к пункту пропуска "Рени".

"Сам пункт пропуска работает, но до сих пор полноценного проезда к нему нет. Выпало очень много осадков", - уточнил он в эфире марафона "Единые новости".

Также глава ОВА сообщил о ситуации с электроснабжением в Одессе. Он рассказал, что часть микрорайона остается без отопления из-за аварии, произошедшей на котельной.

"Все службы работают для того, чтобы восстановить тепло. Чтобы разобрать завалы, которые случились, и запустить резервный котел. Чтобы уже в ночь обеспечить теплом квартиры. Это в лучшем случае. Если будут какие-то изменения - готовим школы, чтобы там сделать пункты обогрева", - уточнил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Рятувальні групи Одещини звільнили вже майже 2 тисячі людей зі снігових пасток – Кіпер
Rescue teams of Odesa region have already freed almost 2 thousand people from snow traps - Kiper
Новости по теме

Спасательные группы Одесской области освободили уже почти 2 тысячи человек из снежных ловушек - Кипер

Спасательные команды в Одессе эвакуировали 1 927 человек, в том числе 138 детей, и отбуксировали 538 автомобилей в условиях снежных бурь, а также продолжают расчищать дороги и восстанавливать работу служб. Ситуация осложняется отсутствием надлежащего доступа к КПВВ "Рени" и перебоями с отоплением из-за аварии на котельной.

Общество •   •  17535 просмотра
Спасательные группы Одесской области освободили уже почти 2 тысячи человек из снежных ловушек - Кипер

В российской туле ночью беспилотник атаковал оборонный завод

Ночью беспилотник атаковал оборонный завод "Сплав" в российской туле, который производит реактивные системы залпового огня, в том числе "Град" и "Смерч". Также был найден фрагмент боеприпаса на соседнем предприятии "Туламаш-Тарпан".

Война •   •  20897 просмотра
В российской туле ночью беспилотник атаковал оборонный завод

Под камеры и с аудиофиксацией: с 1 декабря "прозрачные экзамены" для получения водительского удостоверения расширят на всю Украину

С 1 декабря Украина расширяет проект "прозрачных экзаменов" на получение водительских прав на вос области. Экзамены будут проводиться исключительно в сервисных центрах, которые присоединились к проекту.

Общество •   •  15854 просмотра
Под камеры и с аудиофиксацией: с 1 декабря "прозрачные экзамены" для получения водительского удостоверения расширят на всю Украину

"Стальной снегопад" накрыл оккупантов на Купянском направлении: видео

Украинские пограничники и аэроразведчики Стальной пограничной бригады нанесли удар по российскому наблюдательному посту и блиндажу на Купянском направлении. Кроме того, они обнаружили и уничтожили замаскированный склад противотанковых мин на юге Украины.

Война •   •  20269 просмотра
"Стальной снегопад" накрыл оккупантов на Купянском направлении: видео

На Киевщине воспитательница в интернате избила 13-летнего мальчика хромированной трубой

Приемную мать в Киевской области обвиняют в пытках 13-летнего мальчика. Она жестоко избила его трубой и нанесла физический и моральный ущерб. Детей, которые находились под ее опекой, переселили в реабилитационный центр, а женщине назначили круглосуточный домашний арест.

Криминал и ЧП •   •  14462 просмотра
На Киевщине воспитательница в интернате избила 13-летнего мальчика хромированной трубой

Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы

Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что вызовов в сфере системы закупок и поставок питания военным перед нынешним руководством Министерства обороны очень много.

Политика •   •  18677 просмотра
Эксклюзив
Вызовов очень много: эксперт об основных махинациях на поставке питания военным и необходимости реформы

Депутаты от "Слуги народа" возмущены поведением Безуглой, которая раскритиковала Залужного, и предлагают ее исключить из фракции

Часть народных депутатов из фракции "Слуга народа" рассматривают вопрос об исключении Марьяны Безуглой за ее критику в адрес Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Политика •   •  24692 просмотра
Депутаты от "Слуги народа" возмущены поведением Безуглой, которая раскритиковала Залужного, и предлагают ее исключить из фракции

ОАЭ планировали использовать роль хозяина климатической конференции, чтобы предложить выгодные нефтяные и газовые соглашения - BBC

ОАЭ, принимающая сторона Конференции ООН по изменению климата (COP 28), как сообщается, планирует предложить нефтяные и газовые сделки во время мероприятия, несмотря на климатические цели. Беспристрастность ОАЭ как принимающей стороны ставится под сомнение из-за потенциального конфликта интересов.

Экономика •   •  23787 просмотра
ОАЭ планировали использовать роль хозяина климатической конференции, чтобы предложить выгодные нефтяные и газовые соглашения - BBC

Забастовка польских перевозчиков: 25 украинских водителей заявили, что хотят эвакуироваться

Двадцать пять украинских водителей грузовиков, которые застряли на польской границе из-за забастовки польских перевозчиков, попросили об эвакуации. Технические вопросы, такие как место для парковки грузовиков и защита груза, все еще остаются нерешенными.

Общество •   •  22408 просмотра
Эксклюзив
Забастовка польских перевозчиков: 25 украинских водителей заявили, что хотят эвакуироваться

В разгар войны полноправное членство невозможно, но НАТО ищет пути еще большего сближения с Украиной - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хотя полноправное членство Украины в НАТО в военное время исключено, альянс ищет пути укрепления связей с Украиной.

Политика •   •  21910 просмотра
В разгар войны полноправное членство невозможно, но НАТО ищет пути еще большего сближения с Украиной - Столтенберг