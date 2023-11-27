Спасательные группы Одесской области освободили уже почти 2 тысячи человек из снежных ловушек - Кипер

Ситуация улучшается, в частности из-за стабилизации погодных условий и меньшего количества отчаянных людей, решивших противоречить стихии и во что бы то ни стало отправляться в путь. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Силами спасательных групп из снежных ловушек уже эвакуировано 1927 человек, из них 138 детей. Отбуксировано 538 транспортных средств, из них 18 автобусов и 12 карет скорых - сказал он.

Детали

Кипер добавил, что для расчистки дорог привлечено 218 единиц техники ГСЧС и более 800 рабочих.

Сейчас, по его словам, в снежных заносах остаются около 150 авто и 300 человек.

"Делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить все спасательные операции. Оставайтесь в безопасности, без необходимости не выходите из дома, дайте возможность спасателям, полицейским, энергетикам, коммунальщикам завершить работу", - подчеркнул Кипер.

Он подчеркнул, что до сих пор нет полноценного проезда к пункту пропуска "Рени".

"Сам пункт пропуска работает, но до сих пор полноценного проезда к нему нет. Выпало очень много осадков", - уточнил он в эфире марафона "Единые новости".

Также глава ОВА сообщил о ситуации с электроснабжением в Одессе. Он рассказал, что часть микрорайона остается без отопления из-за аварии, произошедшей на котельной.

"Все службы работают для того, чтобы восстановить тепло. Чтобы разобрать завалы, которые случились, и запустить резервный котел. Чтобы уже в ночь обеспечить теплом квартиры. Это в лучшем случае. Если будут какие-то изменения - готовим школы, чтобы там сделать пункты обогрева", - уточнил он.