Сожжение Азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване: Европейская федерация отреагировала на инцидент

Цитата

"Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент, который произошел во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года, во время которого человек поджег флаг Азербайджана", - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы-2023 в Ереване. В момент, когда флаг Азербайджана вынесли на сцену, неизвестный мужчина выбежал туда, схватил флаг и поджег его.

В Федерации отметили, что считают этот жест нападением на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы честной игры.

"Федерация мгновенно отреагировала на этот инцидент, выразив твердую позицию в отношении оргкомитета и попросив дополнительных гарантий безопасности всех участников этого соревнования. Европейская федерация тяжелой атлетики постоянно была с делегацией из Азербайджанской Республики, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам", - добавили в организации.

Дополнение

Как сообщают азербайджанские СМИ, Министр молодежи и спорта АР, заявил, что азербайджанская делегация после произошедшего решила досрочно покинуть соревнования.

В МИД Азербайджана также отреагировали на инцидент, отметив, что виновные должны понести наказание.

"Мы осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы в Армении. Вызывает беспокойство то, что организаторы не приняли мер безопасности в отношении такой акции ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание!", - написали в МИД АР.

Осуждаем сожжение национального флага #Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по #тяжелой атлетике в #Армении. Вызывает тревогу тот факт, что организаторами не были приняты меры безопасности против подобной акции ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!!!#EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e

Как сообщается, нарушитель - армянин Арам Николян - был доставлен в отделение полиции за хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азербайджан призвал Армению "принять реальность" после Второй карабахской войны