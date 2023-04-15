Сожжение Азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване: Европейская федерация отреагировала на инцидент
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Европейской федерации тяжелой атлетики отреагировали на инцидент с сожжением Азербайджанского флага в Ереване, который произошел на чемпионате Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации.
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"Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент, который произошел во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года, во время которого человек поджег флаг Азербайджана", - говорится в сообщении.
Детали
Инцидент произошел 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы-2023 в Ереване. В момент, когда флаг Азербайджана вынесли на сцену, неизвестный мужчина выбежал туда, схватил флаг и поджег его.
В Федерации отметили, что считают этот жест нападением на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы честной игры.
"Федерация мгновенно отреагировала на этот инцидент, выразив твердую позицию в отношении оргкомитета и попросив дополнительных гарантий безопасности всех участников этого соревнования. Европейская федерация тяжелой атлетики постоянно была с делегацией из Азербайджанской Республики, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам", - добавили в организации.
Дополнение
Как сообщают азербайджанские СМИ, Министр молодежи и спорта АР, заявил, что азербайджанская делегация после произошедшего решила досрочно покинуть соревнования.
В МИД Азербайджана также отреагировали на инцидент, отметив, что виновные должны понести наказание.
"Мы осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы в Армении. Вызывает беспокойство то, что организаторы не приняли мер безопасности в отношении такой акции ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание!", - написали в МИД АР.
Осуждаем сожжение национального флага #Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по #тяжелой атлетике в #Армении. Вызывает тревогу тот факт, что организаторами не были приняты меры безопасности против подобной акции ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!!!#EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e— Айхан Хаджизада (@Aykhanh) 14 апреля 2023 года
Как сообщается, нарушитель - армянин Арам Николян - был доставлен в отделение полиции за хулиганство.
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