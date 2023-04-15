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Сожжение Азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване: Европейская федерация отреагировала на инцидент

Сожжение Азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване: Европейская федерация отреагировала на инцидент

Киев • УНН

 • 1882251 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Европейской федерации тяжелой атлетики отреагировали на инцидент с сожжением Азербайджанского флага в Ереване, который произошел на чемпионате Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации.

Цитата

"Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент, который произошел во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года, во время которого человек поджег флаг Азербайджана", - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел 14 апреля на церемонии открытия чемпионата Европы-2023 в Ереване. В момент, когда флаг Азербайджана вынесли на сцену, неизвестный мужчина выбежал туда, схватил флаг и поджег его.

В Федерации отметили, что считают этот жест нападением на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы честной игры.

"Федерация мгновенно отреагировала на этот инцидент, выразив твердую позицию в отношении оргкомитета и попросив дополнительных гарантий безопасности всех участников этого соревнования. Европейская федерация тяжелой атлетики постоянно была с делегацией из Азербайджанской Республики, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам", - добавили в организации.

Дополнение

Как сообщают азербайджанские СМИ, Министр молодежи и спорта АР, заявил, что азербайджанская делегация после произошедшего решила досрочно покинуть соревнования.

В МИД Азербайджана также отреагировали на инцидент, отметив, что виновные должны понести наказание.

"Мы осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы в Армении. Вызывает беспокойство то, что организаторы не приняли мер безопасности в отношении такой акции ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание!", - написали в МИД АР.

Осуждаем сожжение национального флага #Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по #тяжелой атлетике в #Армении. Вызывает тревогу тот факт, что организаторами не были приняты меры безопасности против подобной акции ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны!!!#EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e

— Айхан Хаджизада (@Aykhanh) 14 апреля 2023 года

Как сообщается, нарушитель - армянин Арам Николян - был доставлен в отделение полиции за хулиганство.

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