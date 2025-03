Спалення Азербайджанського прапору на змаганнях в Єревані: Європейська федерація відреагувала на інцидент

Цитата

"Європейська федерація важкої атлетики рішуче засуджує інцидент, який стався під час церемонії відкриття Чемпіонату Європи з важкої атлетики в Єревані 14 квітня 2023 року, під час якого людина підпалила прапор Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Інцидент трапився 14 квітня на церемонії відкриття чемпіонату Європи-2023 у Єревані. В момент, коли прапор Азербайджану винесли на сцену, невідомий чоловік вибіг туди, схопив прапор та підпалив його.

У Федерації зазначили, що вважають цей жест нападом на цілісність спортивних цінностей і на універсальні принципи чесної гри.

"Федерація миттєво відреагувала на цей інцидент, висловивши тверду позицію щодо оргкомітету та попросивши додаткових гарантій безпеки всіх учасників цього змагання. Європейська федерація важкої атлетики постійно була з делегацією з Азербайджанської Республіки, висловлюючи свою повну солідарність і підтримку спортсменам, тренерам і офіційним особам", - додали в організації.

Доповнення

Як повідомляють азербайджанські ЗМІ, Міністр молоді та спорту АР, заявив, що азербайджанська делегація після події вирішила достроково покинути змагання.

У МЗС Азербайджану також відреагували на інцидент, зазначивши, що винні мають понести покарання.

"Ми засуджуємо спалення національного прапору Азербайджану на церемонії відкриття чемпіонату Європи у Вірменії. Викликає занепокоєння те, що організатори не вжили заходів безпеки щодо такої акції ненависті. Винні мають понести відповідне покарання!", - написали у МЗС АР.

We condemn burning of national flag of #Azerbaijan at the opening ceremony of the European #Weightlifting Championship in #Armenia. It is worrying that no security measures were taken by organisers against such hate action. Perpetrators should be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e

— Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023

Як повідомляється, порушник - вірменин Арам Ніколян - був доставлений у відділення поліції за хуліганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Азербайджан закликав Вірменію "прийняти реальність" після Другої карабахської війни