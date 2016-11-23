Вспышка АЧС зарегистрирована в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Полтавской области была зарегистрирована гибель пяти диких кабанов, установлен диагноз "африканская чума свиней", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
"Согласно оперативной информации ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области 20.11.2016 в охотничье-рыболовном хозяйстве "Тахтаевский "ОАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (территория Светлогорского и Григоро-Бригадировского сельских советов) было обнаружено 8 трупов диких кабанов.
При исследовании отобранных от 5 трупов диких кабанов проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) 22.11.2016 года установлен диагноз африканской чумой свиней (АЧС) (отчет о результатах исследования № 007617 п. м./16 от 22.11.2016)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Напомним, за 9 месяцев текущего года из-за АЧС экспорт украинской свинины сократился в 20 раз.
Нардеп С.Тригубенко по этому поводу заявил, что Украина стремительно теряет экспортные позиции, в частности, и свинины, из-за отсутствия контроля качества со стороны Госпродпотребслужбы.
По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента.