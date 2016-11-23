Спалах АЧС зареєстровано на Полтавщині

“Відповідно до оперативної інформації ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області 20.11.2016 в мисливсько-рибальському господарстві "Тахтаївське“ ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат“ (територія Світлогірської та Григоро-Бригадирівської сільських рад) було виявлено 8 трупів диких кабанів.

При дослідженні відібраних від 5 трупів диких кабанів проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 22.11.2016 встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 007617 п.м./16 від 22.11.2016)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Нагадаємо, за 9 місяців поточного року через АЧС експорт української свинини скоротився у 20 разів.

Нардеп С.Тригубенко з цього приводу заявив, що Україна стрімко втрачає експортні позиції, зокрема, і свинини, через відсутність контролю якості з боку Держпродспоживслужби.

За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.