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SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9

SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9

Киев • УНН

 • 10382 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Американская частная космическая компания SpaceX в субботу, 14 января, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников, передает УНН со ссылкой на AFP.

Примерно через 9 минут после запуска первая ступень ракеты вернулась на землю и приземлилась  на платформе в Тихом океане недалеко от космодрома Ванденберг в Калифорнии, откуда ракета стартовала.

Во время приземления она оставалась в вертикальной позиции. Впоследствии в компании сообщили об успешном выводе спутников на орбиту.

Запущенные спутники принадлежат компании Iridium Communications, которая заключила с SpaceX соглашение, общая сумма которого составляет три миллиарда долларов США. SpaceX должна вывести на орбиту 81 спутник.

С помощью повторного использования ступеней ракет компания SpaceX хочет значительно снизить расходы.

 

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