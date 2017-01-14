SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Американская частная космическая компания SpaceX в субботу, 14 января, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников, передает УНН со ссылкой на AFP.
Примерно через 9 минут после запуска первая ступень ракеты вернулась на землю и приземлилась на платформе в Тихом океане недалеко от космодрома Ванденберг в Калифорнии, откуда ракета стартовала.
Во время приземления она оставалась в вертикальной позиции. Впоследствии в компании сообщили об успешном выводе спутников на орбиту.
Запущенные спутники принадлежат компании Iridium Communications, которая заключила с SpaceX соглашение, общая сумма которого составляет три миллиарда долларов США. SpaceX должна вывести на орбиту 81 спутник.
С помощью повторного использования ступеней ракет компания SpaceX хочет значительно снизить расходы.