SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Заснована бізнесменом Ілоном Маском американська приватна космічна компанія SpaceX у суботу, 14 січня, успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка вивела на орбіту 10 супутників, передає УНН з посиланням на AFP.
Приблизно за 9 хвилин після запуску перший ступінь ракети повернувся на землю і приземлився на платформі у Тихому океані неподалік від космодрому Ванденберг у Каліфорнії, звідки ракета стартувала.
Під час приземлення він залишався у вертикальній позиції. Згодом у компанії повідомили про успішне виведення супутників на орбіту.
Запущені супутники належать компанії Iridium Communications, яка уклала зі SpaceX угоду, загальна сума якої становить три мільярди доларів США. SpaceX повинна вивести на орбіту 81 супутник.
За допомогою повторного використання ступенів ракет компанія SpaceX хоче значно знизити витрати.