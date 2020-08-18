SpaceX сегодня запускает на орбиту еще 58 спутников Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Американская компания SpaceX сегодня планирует вывести на орбиту очередную группу малых спутников Starlink. Компания ведет прямую трансляцию запуска на Youtube-канале, передает УНН.
Так, одиннадцатая по счету миссия стартует в 17:31 по Киеву. Она будет включать 58 спутников Starlink и три спутника SkySats от Planet.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоится на космическом стартовом комплексе SLC-40 на станции ВВС на мысе Канаверал в штате Флорида.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
Как сообщал УНН, ранее SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.