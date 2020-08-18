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SpaceX сьогодні запускає на орбіту ще 58 супутників Starlink

SpaceX сьогодні запускає на орбіту ще 58 супутників Starlink

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американська компанія SpaceX сьогодні планує вивести на орбіту чергову групу малих супутників Starlink. Компанія веде пряму трансляцію запуску на Youtube-каналі, передає УНН.

Так, одинадцята за рахунком місія стартує о 17:31 по Києву. Вона включатиме 58 супутників Starlink і три супутники SkySats від Planet.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбудеться на космічному стартовому комплексі SLC-40 на станції ВВС на мисі Канаверал в штаті Флорида.

Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет користувачів на всій планеті за рахунок розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів (вагою до 500 кг). Ця система зв'язку повсюдно, включаючи важкодоступні й малонаселені райони, буде забезпечувати широкосмуговий доступ в інтернет на швидкості 1 гігабіт на секунду, що відповідає стандарту 5G.

Як повідомляв УНН, раніше SpaceX відклала на невизначений термін запуск ракети-носія Falcon 9 з черговою угрупованням мікросупутників Starlink.

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