SpaceX доставит первых астронавтов на МКС 27 мая

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию 27 мая. Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние почти десять лет, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.