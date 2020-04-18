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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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SpaceX доставит первых астронавтов на МКС 27 мая

SpaceX доставит первых астронавтов на МКС 27 мая

Киев  •  УНН

 • 21665 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что ракета SpaceX доставит двух американских астронавтов на Международную космическую станцию 27 мая. Это станет первым запуском ракеты с экипажем на борту с территории США за последние почти десять лет, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"27 мая NASA снова отправит американских астронавтов на американской ракете с американской земли", - сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн.

Астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли отправятся на МКС на борту ракеты SpaceX Crew Dragon. Запуск состоится 27 мая в 16:32 по местному времени с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде, сообщили в NASA.

Начиная с июля 2011 года Соединенные Штаты отправляли своих астронавтов на МКС с помощью российских ракет "Союз".

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