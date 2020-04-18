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SpaceX доставить перших астронавтів на МКС 27 травня

SpaceX доставить перших астронавтів на МКС 27 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) повідомило про те, що ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію 27 травня. Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

"27 травня NASA знову відправить американських астронавтів на американській ракеті з американської землі", - повідомив глава НАСА Джим Брайденстайн.

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon. Запуск відбудеться 27 травня в 16:32 за місцевим часом з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, повідомили в NASA.

Починаючи з липня 2011 року Сполучені Штати відправляли своїх астронавтів на МКС за допомогою російських ракет "Союз".

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