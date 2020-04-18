SpaceX доставить перших астронавтів на МКС 27 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) повідомило про те, що ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію 27 травня. Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"27 травня NASA знову відправить американських астронавтів на американській ракеті з американської землі", - повідомив глава НАСА Джим Брайденстайн.
Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі відправляться на МКС на борту ракети SpaceX Crew Dragon. Запуск відбудеться 27 травня в 16:32 за місцевим часом з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, повідомили в NASA.
Починаючи з липня 2011 року Сполучені Штати відправляли своїх астронавтів на МКС за допомогою російських ракет "Союз".