SpaceX доставить перших астронавтів на МКС 27 травня

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) повідомило про те, що ракета SpaceX доставить двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію 27 травня. Це стане першим запуском ракети з екіпажем на борту з території США за останні майже десять років, передає УНН з посиланням на Голос Америки.