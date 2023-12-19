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Совет ЕС принял дополнительные исключения по регулированию отходов упаковки

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 22:30  •  25078 просмотра

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Совет ЕС достиг консенсуса по реформе отходов упаковки, добавив исключения для вина и картона, чтобы получить более широкую поддержку, в то время как экологические активисты выражают разочарование из-за ослабления целей по повторному использованию. Дания и Бельгия выразили обеспокоенность относительно пересмотренных предложений.

Государства-члены ЕС достигли общей переговорной позиции по предложенной реформе использования упаковок. Был представлен новый Регламент ЕС по упаковке и отходам упаковки упаковки (PPWR), который направлен на борьбу с ростом количества отходов в ЕС путем внедрения повторного использования и переработки. Об этом пишет ENDS Europe и Euractiv, сообщает УНН.

Детали

Предложенные цели по повторному использованию цели по повторному использованию создали дискуссию со стороны ряда стран-членов ЕС, таких как Италия и Финляндия, поскольку был поднят вопрос о риске для системы переработки, которые уже существуют на национальном уровне.

Предостережения были учтены Испанией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС на ротационной основе - были введены новые исключения относительно целей повторного использования, чтобы заручиться поддержкой большинства стран.

Поэтому мы предлагаем изъять цель по повторному использованию вина и восстановить исключение для картона

- объявила Тереза Рибера, министр по вопросам экологического перехода Испании.

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Будут освобождены от целей повторного использования от целей повторного использования и пополнения острова с населением менее 2 000 жителей - это вопрос, который Греция подняла на встрече накануне.

По просьбе Германии была введена новая возможность для компаний формировать пулы для достижения целевых показателей повторного использования достижения целевых показателей повторного использования напитков как группы.

Кроме того, Комиссию попросили пересмотреть цели на 2030 год по повторному использованию и пополнения и на этой основе "оценить цели на 2040 год и исключения, изложенные в положении".

Разочарование для эко-активистов

Дополнительные исключения для вина и картона вызвало недовольство активистов экологических кампаний, которые уже были разочарованы голосованием Европейского парламента за законодательство в октябре, которое освободило рестораны, дающие еду на вынос, от повторного использования.

Мы ценим достижение Советом более благоприятной договоренности в отношении положений о повторном использовании по сравнению с Парламентом, сохраняя большинство целевых показателей по упаковке для выноса, напитков и транспортной упаковке в их общем подходе

- сказала Рафаэль Катте из некоммерческой группы Zero Waste Europe.

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Такие страны, как Дания, которые надеялись на более амбициозный результат по повторному использования, также были разочарованы, но заявили, что поддержат компромиссное предложение Совета, чтобы продвинуть переговоры вперед.

Европа "просто не может уменьшить количество отходов, сосредоточившись только на переработке"

- сказал Магнус Хоунике, министр окружающей среды Дании.

Нидерланды, как указывается, "особенно обеспокоены" предложениями поставить переработку на один уровень с повторным использованием, поскольку "это противоречит иерархии отходов".

Бельгия, тем временем тем временем, обжаловала исключение для винных бутылок, заявив, что это несправедливо по отношению к производителям крафтового пива.

Крафтовое пиво должно быть защищено так же, как мы защищаем вино

- сказал бельгийский представитель.

Он также добавил, что малые и микропредприятия должны быть освобождены от обязательств по повторного использования.

Напомним,

Качество воздуха в Европе улучшается, но все еще не соответствует стандартам ЕС или ВОЗ, что приводит к проблемам со здоровьем европейцев, прежде всего из-за автомобильных выхлопов и других загрязнителей.

Также УНН передавал, что пассажирский самолет компании Virgin Atlantic выполнил перелет из Лондона в Нью-Йорк на 100% безопасном авиационном топливе (SAF).

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Рада ЄС ухвалила додаткові винятки щодо регулювання відходів упаковки
EU Council approves additional exemptions for packaging waste regulation
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Совет ЕС принял дополнительные исключения по регулированию отходов упаковки

Совет ЕС достиг консенсуса по реформе отходов упаковки, добавив исключения для вина и картона, чтобы получить более широкую поддержку, в то время как экологические активисты выражают разочарование из-за ослабления целей по повторному использованию. Дания и Бельгия выразили обеспокоенность относительно пересмотренных предложений.

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