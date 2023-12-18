Совет ЕС принял 12-й пакет санкций против россии, включающий запрет на импорт алмазов

Совет ЕС сегодня официально принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Сегодня Совет ЕС принял двенадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в связи с продолжением агрессивной войны России против Украины. Эти меры наносят дальнейший удар по способности путина вести войну, нацеливаясь на дорогостоящие сектора российской экономики и усложняя обход санкций ЕС - говорится в сообщении Совета ЕС.

Детали

Согласованный пакет включает, в частности, запрет на импорт, покупку или передачу российских алмазов.

Кроме того, сегодняшнее решение расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, в который входят: химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки и детали машин и механизмов.

ЕС также ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят значительные доходы россии и тем самым позволяют ей продолжать агрессивную войну против Украины: чугун и шпигат, медные провода, алюминиевые провода, фольга, трубы и трубки общей стоимостью 2,2 млрд евро в год.

Кроме того, Совет ЕС добавил 29 новых субъектов в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс россии в ее агрессивной войне против Украины. Сегодняшнее ограничения включают запрет гражданам россии владеть, контролировать или занимать любые должности в руководящих органах юридических лиц, организаций или органов.

Совет ЕС также вводит более жесткие правила соблюдения предельной цены на нефть.

Сегодняшнее решение добавляет Швейцарию в перечень стран-партнеров, которые применяют комплекс ограничительных мер в отношении импорта железа и стали из россии.

Вскоре ожидается публикация по санкциям против РФ в Официальном журнале ЕС.

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