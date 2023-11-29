Совет Украина-НАТО утвердил годовую программу работы

Совет Украина-НАТО сегодня на заседании утвердил годовую программу работы. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в среду в Брюсселе после завершения заседания Совета Украина-НАТО, пишет УНН.

Детали

Столтенберг объявил, что страны НАТО утвердили амбициозную программу работы на следующий год, охватывающую энергетическую безопасность, инновации и функциональную совместимость.

Сейчас мы трансформируем комплексный пакет помощи НАТО в многолетнюю программу помощи, помогая Украине перейти от советской эпохи к оборудованию и стандартам НАТО и сделать их силы полностью совместимыми с нашими - сказал Генсек НАТО.

Напомним

В заявлении по итогам заседания Совета Украина-НАТО указано, что на встрече утвердили структуру СНУ и амбициозную программу работы на 2024 год. Также разрабатывается "дорожная карта" для перехода Украины к полной оперативной совместимости с НАТО.