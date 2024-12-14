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Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

Киев  •  УНН

 • 74 просмотра

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16 декабря в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по гуманитарным последствиям агрессии РФ. Заседание созвано из-за массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Из-за массированных обстрелов россией гражданского населения и критической инфраструктуры Украины 16 декабря состоится заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По словам Сергея Кислицы, заседание будет иметь тему "Поддержка мира и безопасности Украины", которое созывается для рассмотрения гуманитарных последствий вооруженной агрессии россии, в частности ее массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Смотрите вживую 16 декабря в 22:00 (по киевскому времени) заседание Совета Безопасности ООН на тему "Поддержка мира и безопасности Украины"

- написал Сергей Кислица в соцсети.

Соответствующая трансляция будет происходить на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).  

Напомним,

россия осуществила 12-ю в этом году массированную атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, энергетики уже начали работу над восстановлением там, где это возможно, действуют жесткие графики отключений для балансировки системы, сообщили в Минэнерго. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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