Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

Из-за массированных обстрелов россией гражданского населения и критической инфраструктуры Украины 16 декабря состоится заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По словам Сергея Кислицы, заседание будет иметь тему "Поддержка мира и безопасности Украины", которое созывается для рассмотрения гуманитарных последствий вооруженной агрессии россии, в частности ее массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Смотрите вживую 16 декабря в 22:00 (по киевскому времени) заседание Совета Безопасности ООН на тему "Поддержка мира и безопасности Украины" - написал Сергей Кислица в соцсети.

Соответствующая трансляция будет происходить на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).

Напомним,

россия осуществила 12-ю в этом году массированную атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, энергетики уже начали работу над восстановлением там, где это возможно, действуют жесткие графики отключений для балансировки системы, сообщили в Минэнерго.