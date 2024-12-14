Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине
Киев • УНН
16 декабря в 22:00 по киевскому времени состоится заседание Совета безопасности ООН по гуманитарным последствиям агрессии РФ. Заседание созвано из-за массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.
Из-за массированных обстрелов россией гражданского населения и критической инфраструктуры Украины 16 декабря состоится заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в соцсети Х, передает УНН.
Детали
По словам Сергея Кислицы, заседание будет иметь тему "Поддержка мира и безопасности Украины", которое созывается для рассмотрения гуманитарных последствий вооруженной агрессии россии, в частности ее массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.
Смотрите вживую 16 декабря в 22:00 (по киевскому времени) заседание Совета Безопасности ООН на тему "Поддержка мира и безопасности Украины"
Соответствующая трансляция будет происходить на сайте Организации Объединенных Наций (ООН).
Напомним,
россия осуществила 12-ю в этом году массированную атаку на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, энергетики уже начали работу над восстановлением там, где это возможно, действуют жесткие графики отключений для балансировки системы, сообщили в Минэнерго.