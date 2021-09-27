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Социал-демократы победили на выборах в ФРГ, однако судьба коалиции в руках "зеленых", наиболее лояльных к Украине: итоги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. На выборах в Германии — первых после эпохи Меркель — победили социал-демократы. Но определят будущее страны либералы и “Зеленые”, которые считаются максимально лояльной в отношении Украина политической силой ФРГ. При этом существует вероятность пребывания Ангелы Меркель в качестве исполняющей обязанности канцлера до формирования новой коалиции. УНН подводит краткие итоги федеральных выборов в Германии.

Победитель — социал демократы

На парламентских выборах в Германии победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ) во главе с действующим министром финансов Олафом Шольцем. За нее проголосовали 25,7% избирателей, и в соответствии с этим результатом она получит 206 мест в новом бундестаге, где на этот раз будут работать 735 депутатов — на 26 человек больше, чем в парламенте прошлого созыва. Явка на выборах составила 76,6% голосов, немного больше, чем было четыре года назад, когда проголосовали 76,2%. Еще в начале августа социал-демократов поддерживали лишь 16% избирателей, а в итоге их результат оказался на 5,2 процентного пункта выше, чем на выборах 2017 года.

ХДС/ХСС вторые и не исключают формирование коалиции

ХДС/ХСС получил 24,1% — по сравнению с почти 33% на прошлых выборах. У блока будет 196 парламентских кресел. В день выборов партийный кандидат в канцлеры, премьер земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет не в первый раз за эту кампанию попал в неловкую ситуацию: он сложил избирательный бюллетень так, что было видно, какой выбор он сделал, — чем грубо нарушил регламент голосования.

Кто станет новым канцлером Германии вместо Меркель — на данный момент неизвестно. И Шольц, и Лашет, несмотря на явное личное поражение, постараются сформировать коалицию.

Реальное влияние на ситуацию у “Зеленых” и Свободной демократической партии (СвДП)

“Зеленые”, которые ещё летом считались претендентами если не на победу, то на второе место — в итоге стали третьими (сказалась крайне неудачная кампания их лидера Анналены Бербок), но при этом показали лучший результат в истории — 14,8% (плюс 5,9% по сравнению с 2017 годом и 118 мандатов в парламенте). Свободные демократы представляют либеральный фланг немецкой политики, отстаивая интересы бизнеса. Они заняли на выборах четвертое место с результатом 11,5% (плюс 0,8% по сравнению с прошлыми выборами и 92 кресла в бундестаге). Особенно популярны обе эти партии среди молодых немцев. Чтобы сформировать новую коалицию под собственным руководством, Шольцу и Лашету придется договориться с обеими этими партиями.

Какое отношение “зеленых” и “свободных демократов” к Украине?

“Союз-90/Зеленые”

Партия будет выступать против “раскола и антидемократических тенденций внутри Европейского союза”, а также противостоять “авторитарным устремлениям к гегемонии” таких государств, как Китай и Россия. “Евросоюз как крупнейший в мире внутренний рынок имеет существенное экономическое влияние. Этот рычаг воздействия мы будем использовать для того, чтобы глобальные процессы трансформации происходили справедливо, и для того, чтобы задавать высокие стандарты”.

Партия хочет поддерживать демократическое движение, усиливающееся в России и “инвестировать в культурный, политический и экономический обмен с ним”.

Россия “все больше превращается в авторитарное государство, чья внешняя политика проводится военными и гибридными средствами и все острее угрожает демократии, стабильности и миру в ЕС и всех соседних странах”. В связи с этим “Зеленые” хотят сохранять санкции против России и “при необходимости усиливать их. Мы требуем, чтобы российское правительство реализовало свою часть Минских соглашений”.

“Северный поток-2” должен быть остановлен. Газопровод “не способствует защите климата, заведомо нацелен против энергетической безопасности и геостратегических интересов Евросоюза, угрожает стабильности в Украине”. В то же время партия выступает за “конструктивный диалог по климату с Россией, но так, чтобы на каждом шаге была гарантирована защита прав человека”.

Свободная демократическая Партия

СвДП стремится к “однозначной позиции в отношении России”. Принципы международного права, права человека и мирное устройство Европы “не могут быть предметом торга и дискуссий. Поэтому мы очень обеспокоены политикой, проводимой Российской Федерацией. Мы, свободные демократы, требуем немедленного прекращения насилия в Восточной Украине и противоправной аннексии Крыма”. Исходя из этого СвДП полностью поддерживает санкции ЕС.

“В случае дальнейшей эскалации военного конфликта в Украине ЕС должен будет усилить санкции”, чтобы восстановить мир. Ослабление санкций возможно только по выполнении Минских соглашений. За развитие России в сторону авторитаризма прямую ответственность несет президент Владимир Путин.

Трубопроводу “Северный поток-2” в программе СвДП посвящен отдельный обширный абзац: его ввод в эксплуатацию должен быть принят совместным решением ЕС. При этом следует учитывать интересы Украины. СвДП требует моратория на продолжение строительства, “пока российское руководство не обеспечит независимое полное расследование дела Навального, а ситуация с правами человека не улучшится”.

Противоречия

Повестка “Зеленых” сосредоточена вокруг борьбы с изменением климата, ответственность за которую должно взять на себя государство. Между тем свободные демократы выступают против дополнительного регулирования и новых запретов для бизнеса. Кроме того, либералы противятся повышению налогов, на необходимости которого — опять же ради инвестиций в новые, безвредные технологии — настаивают “Зеленые”. Лидер свободных демократов Кристиан Линднер прямо говорит об идеологической близости к ХДС/ХСС, тогда как “Зеленые” исторически и идейно ближе к левым силам.

Дополнение

Согласно конституции ФРГ, Бундестаг в новом составе должен собраться в течение 30 дней после голосования. Полномочия канцлера заканчиваются именно с первым заседанием нового легислатурного периода, но лишь формально. Уходящий канцлер официально становится исполняющим обязанности, но фактически сохраняет все полномочия. Это означает, что теоретически Меркель еще может выступить с обращением к депутатам следующего созыва.

Новый канцлер вступает в должность после получения верительной грамоты от президента. Это происходит уже после того, как партии завершат коалиционные переговоры. Четыре года назад на такие переговоры ушло 172 дня, это стало рекордным показателем.

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