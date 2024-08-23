Сотни морских львов заполонили пляж в Калифорнии

В Калифорнии сотни морских львов заполонили пляж в Монтерее, территория закрыта для посетителей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Пляж Сан-Карлос в Монтерее, Калифорния, стал домом для сотен морских львов, что заставило местные власти объявить территорию закрытой для людей. Несмотря на установленную предупредительную ленту, толпы посетителей все еще приходят, чтобы сфотографировать морских львов, которые отдыхают и играют на пляже и в воде.

Морские львы и ушастые тюлени часто встречаются на калифорнийских пляжах, но местные жители отмечают, что такое большое количество морских млекопитающих в Монтерее является невиданным ранее.

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