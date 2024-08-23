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Сотні морських левів заполонили пляж у Каліфорнії

Сотні морських левів заполонили пляж у Каліфорнії

Київ • УНН

 • 21053 перегляди

У Монтереї, Каліфорнія, сотні морських левів захопили пляж Сан-Карлос. Місцеві жителі відзначають, що така велика кількість морських ссавців є безпрецедентною для цього району.

У Каліфорнії сотні морських левів заполонили пляж у Монтереї, територію закрито для відвідувачів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Пляж Сан-Карлос у Монтереї, Каліфорнія, став домівкою для сотень морських левів, що змусило місцеву владу оголосити територію закритою для людей. Незважаючи на встановлену попереджувальну стрічку, натовпи відвідувачів все ще приходять, щоб сфотографувати морських левів, які відпочивають та граються на пляжі та у воді.

Морські леви та вухасті тюлені часто зустрічаються на каліфорнійських пляжах, але місцеві жителі відзначають, що така велика кількість морських ссавців в Монтереї є небаченою раніше.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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