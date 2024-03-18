Соседка просит Гетманцева пригласить ее на Комитет, чтобы рассказать правду о банке "Конкорд"

Соучредитель "Конкорда" Елена Соседка заявила, что направила официальные обращения к членам Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с просьбой пригласить ее на заседание, чтобы рассказать правду о деятельности банка и процессе его ликвидации, передает УНН.

"С августа 23-го года мы слышим в свою сторону только оскорбления и пренебрежительные высказывания. Но за все это время Комитет не нашел возможности пригласить меня на разговор и сказать мне в глаза, что я не человек и не украинка. Никто не задал вопрос - а как все было на самом деле? Никого не интересовало, как происходит процесс ликвидации: существовали только упреки, догадки и оскорбления", - написала Соседка на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что ей не стыдно ни за один день работы "Конкорда" и ни за одну проведенную в банке операцию.

"Я хочу, чтобы члены Комитета, в частности, Даниил Гетманцев..., дали мне возможность рассказать о банке "Конкорд", его работе и о том, как сверхмощно сегодня работает "машина", чтобы забрать наши деньги. Я уверена, что им есть о чем у меня спросить и, поверьте, мне есть что им рассказать. Ведь именно такой диалог должен быть примером того, что Украина придерживается демократических принципов, которые являются основой во всех европейских странах", - отметила соучредитель банка.

Напомним

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка ранее заявила, что глава налогового комитета Даниил Гетманцев назвал "не украинцами" акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, и давал указания их преследовать во время заседания комитета.

Кроме того, она заявляла, что готова публично рассказать, как Гетманцев уничтожил ее банк, и призвала Президента Украины Владимира Зеленского защитить украинский бизнес от произвола главы налогового комитета.

Кроме того, Соседка заявила, что готова публично рассказать о том, как Гетманцев уничтожил банк "Конкорд" на заседании Совета по вопросам поддержки бизнеса при Президенте. Она просит членов совета Вячеслава Климова, Артема Бородатюка, Олега Гороховского, Константина Ефименко, Тараса Кицмея, Александра Конотопского и Дмитрия Олейника, а также Юлию Свириденко пригласить ее на заседание.