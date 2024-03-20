Сообщено о прилетах в центре Херсона

Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек

19 марта 2024 года рф 30 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего 1 человек погиб от авиаудара КАБ в Великописаревской общине.