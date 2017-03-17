Сомалийские пираты отпустили захваченный танкер без выкупа

Об освобождении моряков сообщили сомалийские чиновники через несколько часов после того, как катер береговой охраны перехватил лодку, которая везла продовольствие пиратам.



"После этой схватки начались переговоры ... Мы отвели свои силы, они также отошли", - рассказал руководитель береговой охраны провинции Пунтленд Абдирахман Хассан.



Журналистам удалось связаться с одним из пиратов, который подтвердил освобождение заложников без выкупа.

Напомним, танкер, перевозивший топливо из Джибути в Могадишо, был захвачен 13 марта вооруженной группой примерно из 20 человек. Пираты требовали выкуп за освобождение моряков.

Сначала сообщалось, что судно шло под флагом Шри-Ланки, однако в министерстве иностранных дел страны опровергли эту информацию. По последним данным, танкер был под флагом Коморских островов.

Как отмечается, это первый случай захвата судна сомалийскими пиратами за последние пять лет.