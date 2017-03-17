Сомалійські пірати відпустили захоплений танкер без викупу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Пірати, які захопили в понеділок танкер біля берегів Сомалі, без викупу звільнили судно і відпустили вісьмох захоплених членів екіпажу, передає УНН із посиланням на ВВС.
Про звільнення моряків повідомили сомалійські чиновники через кілька годин після того, як катер берегової охорони перехопив човен, який віз продовольство піратам.
"Після тієї сутички почалися переговори... Ми відвели свої сили, вони також відійшли", – розповів керівник берегової охорони провінції Пунтленд Абдирахман Хассан.
Журналістам вдалося зв'язатися з одним із піратів, який підтвердив звільнення заручників без викупу.
Нагадаємо, танкер, що перевозив паливо з Джібуті в Могадішо, був захоплений 13 березня озброєною групою приблизно з 20 осіб. Пірати вимагали викуп за звільнення моряків.
Спочатку повідомлялося, що судно йшло під прапором Шрі-Ланки, проте в міністерстві закордонних справ країни спростували цю інформацію. За останніми даними, танкер був під прапором Коморських островів.
Як зазначається, це перший випадок захоплення судна сомалійськими піратами за останні п'ять років.