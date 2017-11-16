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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35358 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56541 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64901 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68492 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58201 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97347 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100604 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 129261 просмотра

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Соловьева принесла Украине второе "золото" ЧМ по пауэрлифтингу

Соловьева принесла Украине второе "золото" ЧМ по пауэрлифтингу

Киев  •  УНН

 • 11210 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вторую золотую награду в медальную копилку “сине-желтой” сборной на чемпионате мира по пауэрлифтингу 2017 получила Лариса Соловьева, передает УНН со ссылкой на ММСУ.

В чешском Пльзене, где продолжаются соревнования первенства, наша соотечественница подтвердила титул сильнейшей в мире среди спортсменок весовой категории до 63 кг с результатом 607,5 кг. Кроме того украинская пауэрлифтер стала лучшей в жиме лежа и приседании, а также получила “малое серебро” в становой тяге.

Стоит отметить, что Соловьева является четырехкратной чемпионкой Всемирных Игр.

Напомним, что первое “золото” мирового первенства для украинской команды в Чехии получил Андрей Наньев .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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