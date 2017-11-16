Соловьева принесла Украине второе "золото" ЧМ по пауэрлифтингу

В чешском Пльзене, где продолжаются соревнования первенства, наша соотечественница подтвердила титул сильнейшей в мире среди спортсменок весовой категории до 63 кг с результатом 607,5 кг. Кроме того украинская пауэрлифтер стала лучшей в жиме лежа и приседании, а также получила “малое серебро” в становой тяге.

Стоит отметить, что Соловьева является четырехкратной чемпионкой Всемирных Игр.

Напомним, что первое “золото” мирового первенства для украинской команды в Чехии получил Андрей Наньев .