Соловйова принесла Україні друге "золото" ЧС з пауерліфтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Другу золоту нагороду до медальної скарбнички “синьо-жовтої” збірної на чемпіонату світу з пауерліфтингу 2017 року здобула Лариса Соловйова, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
У чеському Пльзені, де тривають змагання першості, наша співвітчизниця підтвердила титул найсильнішої в світі серед спортсменок вагової категорії до 63 кг з результатом 607,5 кг. Окрім того українська пауерліфтер стала кращою у жимі лежачи та присіданні, а також здобула “мале срібло” у становій тязі.
Варто відзначити, що Соловйова є чотириразовою чемпіонкою Всесвітніх Ігор.
Нагадаємо, що перше “золото” світової першості для української команди в Чехії здобув Андрій Наньєв.