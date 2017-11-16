Соловйова принесла Україні друге "золото" ЧС з пауерліфтингу

У чеському Пльзені, де тривають змагання першості, наша співвітчизниця підтвердила титул найсильнішої в світі серед спортсменок вагової категорії до 63 кг з результатом 607,5 кг. Окрім того українська пауерліфтер стала кращою у жимі лежачи та присіданні, а також здобула “мале срібло” у становій тязі.

Варто відзначити, що Соловйова є чотириразовою чемпіонкою Всесвітніх Ігор.

Нагадаємо, що перше “золото” світової першості для української команди в Чехії здобув Андрій Наньєв.