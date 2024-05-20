Сохранение культурных памятников: отреставрированная ветряная мельница с Херсонщины заработала в Киеве

Уже второй год подряд благотворительный фонд "МХП-Громаді" в Международный день музеев открывает новую важную культурную достопримечательность: отреставрированная ветряная мельница с Херсонщины заработала в Киеве, передает УНН.

Детали

Гигант был построен в конце 19 - начале 20 века в селе Александровка.

"Это не просто музейный экспонат. Сегодня херсонская ветряная мельница получила вторую жизнь. 120 лет назад она была построена, она выполняла свою миссию - делала хлеб для людей. И сегодня она восстановлена в том конструктиве, в котором была задумана", - комментирует и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандаев.

Еще в семидесятых годах ветряк перевезли в Национальный музей культуры и быта Украины, где планировали собрать и реставрировать. Тогда идею так и не смогли реализовать. Сегодня это стало возможным при поддержке фонда "МХП-Громаді".

"Для компании МХП поддержка культурных проектов важна тем, что это - о сохранении ценностей, смыслов, традиций. Сегодня наши военные борются за право украинцев на жизнь, на собственные смыслы, свободу и выбор. Культура является важным фактором в этой борьбе. Поэтому сегодня открывать эту мельницу еще более символично. Эта мельница - символ устойчивости украинской культуры, которая победила советский период и победит в войне с российской агрессией", - добавляет председатель Наблюдательного совета БФ "МХП-Громаді" Юрий Мельник.

Реставрационные работы продолжались год. За это время смогли сделать основательное исследование объекта, расчистили территорию для установки ветряка, воссоздали аутентичный рабочий механизм и много другой работы сделали для ветряка. Восстановление сооружения стало одним из этапов реализации государственной программы в рамках меморандума между компанией МХП и Минкультом.

"Национальный музей народной архитектуры и быта Украины является отражением Украины в миниатюре. И тот факт, что именно у нас на территории возрождается Херсонщина (территория, на которую постоянно посягает захватчик), дает надежду на восстановление ее в масштабах страны. Ветряная мельница имеет форму и механизмы, присущие именно Херсонщине. Ее крыша тем-то и уникальна, что имеет форму перевернутой лодки, ведь родом из морских краев, что чувствуется при первом же взгляде на нее", - говорит генеральный директор Национального музея народной архитектуры и быта Украины (НМНАПУ) Оксана Повякель.

Справка

Отреставрированной ветряной мельнице более 100 лет. Ориентировочно была возведена в конце XIX - начале ХХ века в с. Александровка на Херсонщине. Это хозяйственное сооружение является образцом народной архитектуры Юга Украины, отражает типологию и региональные особенности традиционных механизированных ветряных мельничных сооружений Украины XIX в.

По типу построения это шатровая ветряная мельница, имеющая поворотный верх и неподвижный круглый корпус, суженный кверху, возведенный из местного камня-известняка на известковом растворе. Крыша сложной уникальной формы в виде перевернутой лодки из дубовых досок - именно такое строение ветряков присуще морским местностям. Ветряк имеет четыре лопасти, двухэтажный. На первом этаже - кладовая для хранения зерна и муки, на втором - жернова, которые веретеном и "баклушей" связаны с колесом на валу, размещенном в пространстве крыши.

В 1973 году во время экспедиционного обследования шатровой ветряной мельницы в с. Александровка Белозерского района Херсонской области архитектором Прибегой Л.В., инженером Тютюнником А.М. и техником Марчуком В.А. было установлено ее неудовлетворительное состояние: поворотная рама требовала 40% замены, крыша (из пяти кружал) и кровля крыши (из сосновых досок) должны были быть полностью заменены, крылья почти не сохранились. Стены и фундамент, выполненные из местного камня-известняка на известковом растворе перевозке не подлежали. Поэтому было принято решение осуществить реконструкцию ветряка в Музее и использовать механизм, который сохранился в удовлетворительном состоянии.

Для этого та же экспертная группа в 1974 году разработала проект реставрации ветряка согласно обмерным чертежам. Эти материалы хранятся в архиве Национального музея архитектуры и быта Украины.

Тогда же на территории музея был возведен каркас ветряной мельницы из камня-известняка.

И только в 2023 - 2024 годах при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" удалось восстановить и завершить реставрацию этой мельницы.

Разработку проекта реставрации и реконструкции возглавили Олег Волосовский и Лофт Бюро. Было проведено исследование архивных чертежей команды создателей музея, разработан пакет рабочей документации: 3д модели и визуализации, детальные чертежи, основанные на архивных данных.

За год восстановительно-реставрационных работ удалось сделать: - основательное исследование состояния объекта;

- топосъемку;

- обследование фундаментов и самой каменной башни ветряной мельницы;

- расчистка территории вокруг ветряка и склона;

- построить защитную стену;

- укрепить фундамент, согласно чертежам 1973-го года инженера А. Тютюнника и техника В. Марчука;

- изготовить и установить дубовые крышу и лопасти (для этого была осуществлена заготовка трех сортов дерева, сборка и монтаж);

- воссоздать аутентичный рабочий механизм благодаря сохранившимся чертежам одного из создателей музея, известного украинского архитектора Леонида Прибеги; - обустроить территорию вокруг ветряка.

18 мая отреставрированная ветряная мельница официально заработала и открыла свои двери для посетителей.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения рссии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.