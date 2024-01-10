"Зігріємо всюди, де наші люди": WOG передал военным Сил территориальной обороны ВСУ более 1 000 000 химических грелок

Переохлаждение и обморожение - крайне коварные враги в зимний период. Военные, защищающие Украину на передовой, имеют весьма ограниченные возможности согреться. Понимая эту потребность, сеть АЗК WOG в сотрудничестве с Благотворительным фондом "+380" в рамках проекта "Зігріємо всюди, де наші люди" закупила и передала Силам территориальной обороны Вооруженных Сил Украины более 1 000 000 химических грелок.

Это едва ли не самая большая разовая благотворительная поставка химических грелок для Сил обороны.

Защитники получат два вида грелок: пару химических грелок для рук или пару грелок-стелек для обуви. Их рабочая температура - до 45-60 °C, которая будет сохраняться и согревать защитников до 8 часов. Такие грелки можно положить в обувь, чтобы ноги были в тепле, перчатки, карманы и тому подобное.

"Чтобы согреть защитников, WOG закупил более 1 млн химических грелок. Мы хотели передать их в качестве подарка к рождественско-новогодним праздникам, но ситуация на границе этому помешала. Несмотря на небольшую задержку, в ближайшие дни воины получат столь необходимую поддержку. Наборы химических грелок будут распределены между подразделениями ТРО, которые в рядах Сил обороны защищают Украину", - подчеркнул Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

"Большинство военнослужащих сегодня находятся во взводных опорных пунктах (ВОП) и ротных опорных пунктах (РОП). Эти места трудно оборудовать буржуйками и другими средствами обогрева. А химические грелки дают возможность военным хотя бы минимально согреться, и, что чрезвычайно важно, предотвратить переохлаждение. Любая поддержка защитников важна с точки зрения улучшения их морально-психологического состояния, а обеспечение их химическими грелками - это еще и обогрев и содействие в сохранении здоровья защитников", - отметил Владимир Сахневич, полковник, начальник логистики, заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

"Синергия ответственного бизнеса и благотворительных организаций позволяет укреплять обороноспособность и мобилизационную готовность страны, помогая приближать нашу Победу. Сейчас, когда суточная температура держится на уровне -10°C, военнослужащие Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины как никогда нуждаются в индивидуальных средствах обогрева, в частности химических грелок для рук и ног. Именно поэтому коллаборация нашего фонда и сети АЗК WOG в рамках проекта "Зігріємо всюди, де наші люди" направлена на защиту военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне выполнения боевых задач", - подчеркнул Александр Пашинин, основатель Благотворительного фонда "+380".

Содействие в организации оперативной логистики по приему и отгрузке гуманитарного груза оказала Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд "Евровектор".

Справочно

Химические грелки содержат в своем составе порошок железа, активированный уголь и вещества, которые держат тепло. Они хранятся в плотно закрытом пакете, который нужно открыть непосредственно перед использованием, тогда под воздействием воздуха смесь нагреется, и грелки будут согревать защитников в течение 4-8 часов.